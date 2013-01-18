ГАИ придумала новые правила и штрафы

Об этом "Сегодня" рассказал начальник Департамента ГАИ МВД Украины Валерий Лозовой.

Так, в ГАИ снова обещают взяться за ремни безопасности. После введения несколько лет назад повышенных штрафов водители и пассажиры стали пристегиваться, но нынче повсеместно это игнорируется. В случае нарушения водителя оштрафуют на 51-85 грн.

При этом ГАИ не будет увеличивать до 80 км/ч с нынешних 60-ти разрешенную скорость движения в городах на 3-4-полосных дорогах с разделительным заграждением (лишь на автомагистралях можно ехать и 150 км/ч), хотя правила это допускают. Такой эксперимент был в 2009 году в Киеве, но через год его прекратили, так как увеличилась аварийность. Зато вскоре начнется массовая установка на дорогах госзначения (например, Киев-Одесса) автоматических регистраторов скорости «Гарпун» (цена каждого - около 100 тыс грн.), которые в режиме реального времени передадут фото автомобиля-нарушителя на ближайший пост ГАИ. Водителя остановят и составят протокол.

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Номера авто тех, кто не уплатил штраф, через месяц попадает в базу данных ГАИ. Дорога сканируется в автоматическом режиме на 95-ти постах по всей Украине, авто неплательщика задерживают и вызывают госисполнителя. Далее два варианта – немедленная оплата штрафа с пеней либо продажа машины.