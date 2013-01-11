ГАИ облегчила жизнь водителям

Как сообщили УНИАН в УГАИ Киева, согласно постановлению правительства, с начала нынешнего года, благодаря внесенным изменениям внедрена выдача свидетельств о регистрации транспортного средства без предварительной выдачи временных регистрационных талонов владельцам транспортных средств, которые переехали в связи с изменением местожительства в другой регион государства, или приобрели автомобили, зарегистрированные в другом регионе, или ввезли их на таможенную территорию Украины, непосредственно при обращении граждан в регистрационно-экзаменационные подразделения (РЭП) ГАИ.

Так по принципу "единого окна" в столице теперь работают 13 регистрационно-экзаменационных подразделений ГАИ. Кроме того, стала возможной прямая перерегистрация транспортного средства с одного владельца на другого, а также осуществление регистрационных операций с автомототранспортом независимо от местожительства и региона регистрации транспортного средства владельца.

В то же время предусмотрено сохранение номерного знака за транспортным средством, а также его владельцем в пределах одного региона, урегулирован вопрос государственной регистрации самостоятельно изготовленных транспортных средств.

Кроме этого, отменены обязательная сдача экзаменов при возобновлении потерянного водительского удостоверения, обязательное экспертное исследование новых транспортных средств во время проведения государственной регистрации (перерегистрации), проведения оценки стоимости транспортных средств во время их регистрации, отдельная процедура снятия с учета транспортных средств при их отчуждении, предъявление транспортного средства при его перерегистрации в связи с изменением местожительства владельца и при восстановлении потерянных или испорченных документов на транспортное средство.

Кроме того, в УГАИ напоминают, что вступили в силу изменения к статье 34 Закона Украины «О дорожном движении», которыми сделан невозможным отказ в проведении государственной регистрации (перерегистрации), снятии с учета транспортного средства в случае, если их владельцы или уполномоченные на их использование лица имеют задолженность по уплате штрафных санкций за нарушение правил, норм и стандартов в сфере безопасности дорожного движения.

В то же время на 25% подешевела специальная продукция (номерные знаки, бланки свидетельств о регистрации транспортных средств, удостоверения водителя). К тому же вдвое сокращено количество платных услуг, которые предоставлялись гражданам подразделами Госавтоинспекции.