В Одесской области на ходу загорелся автомобиль: два человека погибли

Два человека погибли и один госпитализирован из-за возгорания автомобиля «Таврия» во время движения в Красноокнянском районе Одесской области, сообщили УНИАН в отделе по связям с общественностью Управления МВД в Одесской области.

По данным милиции, возгорание легкового автомобиля «Таврия» произошло в пятницу, 11 января, в 03:23 рядом с кафе «Дорожное» в пгт. Красные Окна во время движения. В результате пожара в автомобиле погибли 23-летняя женщина и 24-летний мужчина, еще одна 23-летняя женщина получила ожоги. Она госпитализирована в хирургическое отделение Красноокнянской райбольницы с диагнозом: ожоги лица и предплечья 2% тела I-II А степени. Состояние ее здоровья — удовлетворительное.

Причину и обстоятельства возникновения пожара в автомобиле устанавливают специалисты МЧС и сотрудники правоохранительных органов.