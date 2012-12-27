В Херсоне взрыв бытового газа
23:11, 27 декабря 2012Разное
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В Херсоне в результате взрыва бытового газа пострадали двое мужчин.
Как сообщает пресс-служба Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям, взрыв газовоздушной смеси с последующим горением произошел сегодня в 8.20.
Взрывом повреждено здание летней кухни.
Потерпевшие мужчины, 1976 и 1978 г.р., госпитализированы: один - в реанимацию, другой – в ожоговое отделение с ожогами тела 2-3-й степени.
Пожар ликвидирован силами пожарно-спасательного подразделения Суворовского района г. Херсона.
Предварительная причина возгорания – неосторожное обращение с газовой плитой.
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