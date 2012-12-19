В ялтинском зоопарке родились редкие белые львята
11:22, 19 декабря 2012Разное
1695 0
Трое детенышей - две девочки и мальчик - родились у белых львов в Ялтинском зоопарке «Сказка» в Крыму.
Мама отказалась от малышей, не стала кормить. Фото пресс-службы зоопарка "Сказка"
Об этом сообщил УНИАН директор зверинца Олег Зубков.
«Глазки открывают, кушают хорошо. Здоровье малышей не вызывает опасения у ветеринаров», - сказал О.Зубков.
Потомство принесли Гера и Принц. «Мама отказалась от малышей, не стала кормить, а отец вылизывал, обогревал. Малышей забрали у родителей и дают специальные смеси», - сказал директор зоопарка.
Белые львы появились на свет на днях. Имен у них пока нет – малышам должен исполнится хотя бы месяц: давать имена совсем маленьким детенышам – плохая примета.
Всего на сегодня в принадлежаших О.Зубкову ялтинском зоопарке и белогорском сафари-парке живут полтора десятка белых львов.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter