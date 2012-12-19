Вожди майя намерены контролировать ситуацию 21 декабря

Об этом заявил первый секретарь этого совета.

"Это наш праздник, и мы просим власти избежать конфронтации в связи с запретом на свободный вход во все священные места, которые находятся под управлением министерства культуры Гватемалы", - приводит его слова РИА "Новости".

Вожди намерены отправиться в Тикаль, один из главных центров культуры майя, чтобы лично контролировать ситуацию.

Власти заявляли ранее, что в связи с огромным наплывом туристов вход в места, связанные с историей майя, в этот день будет ограничен. К примеру, в Тикале планируется пропустить в археологическую зону 3 тысячи человек, а если желающих будет больше, ввести поочередность входа. К тому же, именно там ожидается присутствие президента Гватемалы Отто Переса Молины, что может существенно ограничить возможности посещения священных мест рядовыми гражданами из-за мер безопасности.