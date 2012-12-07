Бюджет расплаты: за что Азаров киевлян наказал

Вчера, после принятия бюджета, киевский градоначальник Александр Попов, представитель партии власти, разразился гневной, абсолютно несвойственной ему тирадой. Не помню, чтобы хоть кто-то из киевских начальников ранее публично высказывал премьеру, что бюджет не соответствует интересам киевлян и финансово не гарантирует обеспечения жизнедеятельности столицы.

«Этот бюджет, - говорил Попов в своем заявлении, – не дает возможности не просто развиваться, но и функционировать... Он может привести к перебоям в работе транспорта и ЖКХ»... Более того, представитель регионалов обратился к профсоюзам и новоизбранным народным депутатам с просьбой защитить интересы киевлян.

У Николая Азарова (который пока еще – премьер, хоть и с приставкой «и.о.») в офисе (где сварганили бюджет, который столь спешно проголосовала Рада) не отреагировали. Но это – не так уж странно. Ведь еще так недавно Азаров и Попов, плечом к плечу, рука об руку, глаза в глаза, ездили по мостам, развязкам и метро, демонстрируя единство и небывалую строительную активность городской власти при поддержке правительства и партии. Мне вспоминается, как еще пару месяцев назад Николай Янович, торжественно открывая очередную станцию метро, предупреждал киевлян: мол, я открываю вам метро, а вы, киевляне, на выборах покажете, нужно ли это вам.

То есть еще тогда Азаров давал киевлянам понять: если в благодарность за эту работу он не получит голос на выборах, выводы будут сделаны. Не выбрали регионалов — троллейбус не ходит. Выбрали оппозицию — не получили надбавки.

Это выглядит как честное признание: все, что Николай Янович нам помогал строить, было авансом киевлянам за лояльность. Но неблагодарные столичные жители не оценили. И вот пришел он, расплаты час... То есть бюджет.

Только вот выходит, что Азаров своей же партии подложил свинью, ведь теперь киевляне точно будут знать: если трамвай не пошел или в кране воды нет – сто процентов Партия Регионов виновата, проголосовавшая такой антикиевский бюджет. Об этом даже киевлянин Попов сказал.

Маша Мищенко