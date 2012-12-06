Перед "концом света" втрое подорожали свечи

Как сообщили УНИАН в дирекции центрального рынка Житомира - Житнего, на этой неделе наблюдается небывалый ажиотаж вокруг скупки свечей. Именно поэтому свечи, которые раньше продавались по две гривни, в настоящее время стоят 5-6 гривен за штуку.

"Подорожали и спички, зажигалки и фонарики, особенно те, что на батареях - их цена сейчас не 6 гривен, а от 8-12 гривен за фонарик, однако, по словам продавцов, свечи покупают намного чаще, потому что это - значительно дешевле", - рассказал работник дирекции Житнего рынка.

Именно поэтому продавцы базара рассматривают слухи о так называемом «конце света» прежде всего как удачный коммерческий проект.

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Как сообщал УНИАН, многие люди в разных странах верят в то, что, согласно календарю давних майя, 21 декабря в 2012 г. состоится конец света. Время от времени в СМИ появляется информация о случаях массовой истерии, чем удачно пользуются предприниматели, предлагая разнообразные товары для встречи ожидаемого “апокалипсиса”.

Со своей стороны МЧС Украины официально заявил, что до конца света» не готовится и никаких специальных мероприятий не будет проводить. В украинском Гидрометеорологическом центре отмечают, что аномальная погода накануне 21 декабря не ожидается.