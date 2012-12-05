Маршрутка, оставленная водителем, поехала вниз по льду
В Тернополе будет уволен с работы водитель, который во вторник утром, покинув маршрутку с пассажирами, допустил ее самопроизвольное движение под уклон.
Как сообщил УНИАН начальник городского управления транспорта Игорь Мединский, из объяснения водителя установлено, что сегодня он на остановке, где есть туалет, отошел от машины. При этом водитель не учел уклон и скользкое покрытие, в результате чего автобус с пассажирами из-за гололедицы стал скользить вниз.
«Увидев, что автобус движется без водителя, часть пассажиров выскочили, поскольку скорость была незначительной. Ситуацию спас один из пассажиров, который бросился к рулю и прижал колеса к бордюру, не дав автобусу набрать большой скорости или выехать на встречную полосу», – сообщил И.Мединский.
По его словам, водитель маршрутного автобуса является опытным. Но поскольку водитель не учел уклона и состояния дорожного покрытия и поставил в этом месте автобус, перевозчик принял решение уволить его.
О самом инциденте управление транспорта узнало после публикации на одном из интернет-изданий, которому об инциденте сообщила пассажирка маршрутки.
По ее словам, автобус успел от остановки проехать по спуску более 50 м и был остановлен одним из пассажиров. В это время остальные пассажиры вслух молились и пытались вжаться в сидение, чтобы не травмироваться в случае столкновения.