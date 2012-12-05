Девочка зашла к подружке, а оказалась за перилами балкона
00:43, 05 декабря 2012Разное
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В Севастополе спасатели МЧС пришли на помощь 8-летней девочке, перелезшей через перила балкона на третьем этаже жилого дома.
Как сообщили УНИАН в Территориальном управлении МЧС в городе Севастополе, находившегося за балконом ребенка заметила соседка, она же обратилась за помощью в МЧС. Прибывшие спасатели по выдвижной лестнице поднялись к школьнице и спустили ее на землю.
Испуганная девочка рассказала, что пришла в гости к своей подруге. В то время, когда они игрались, с работы вернулся отец подруги. А та же решила скрыть от родителей, что пригласила гостью, и спрятала ее в шкафу. Как оказалось, мужчина приехал домой, чтобы забрать свою дочь и съездить вместе с ней за покупками. Оставшись одна в квартире своей подруги, девочка решила спуститься с балкона. Она перелезла через перила, а затем испугалась высоты.
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