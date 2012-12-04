Уволен глава райсовета, устроивший крупное ДТП со смертью человека

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщается на официальном сайте Харьковского областного совета.

«Сегодня, 4 декабря 2012 года, состоялось пленарное заседание внеочередной сессии Зачепиловского районного совета, на котором было принято решение о досрочном прекращении полномочий председателя районного совета Токаря Олега Валерьевича», - говорится в сообщении.

На сайте не указывается, что стало причиной увольнения О.Токаря.

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Как сообщал УНИАН, 30 ноября О.Токарь, управляя автомобилем Мitsubishi Рajero, двигаясь со стороны улицы Столетова в направлении проспекта Воронцова в Днепропетровске, выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с автомобилем Geely и, продолжив неуправляемое движение, с автомобилем Мersedes-Benz 190. В результате ДТП 51-летний водитель автомобиля Мersedes-Benz 190 погиб на месте.

«Водитель автомобиля Мitsubishi Рajero находился с явными признаками алкогольного опьянения», - отметили в днепропетровском ГАИ.