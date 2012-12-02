Глава райсовета навеселе спровоцировал ДТП в Днепропетровске: есть жертвы

Как сообщили УНИАН в Управлении ГАИ в Днепропетровской области, авария произошла на проспекте Правды в Днепропетровске.

Председатель райсовета, 1971 года рождения, управляя автомобилем Мitsubishi Рajero, двигаясь со стороны улицы Столетова в направлении проспекта Воронцова, выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с автомобилем Geely и, продолжив неуправляемое движение, с автомобилем Мersedes-Вenz 190.

После столкновения автомобиль Geely также продолжил неуправляемое движение, выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с автомобилем Skoda.

В результате ДТП 51-летний водитель автомобиля Мersedes-Вenz погиб на месте. Водители автомобилей Мitsubishi Рajero, Geely и Skoda получили повреждения.

«Водитель автомобиля Мitsubishi Рajero находился в состоянии с явными признаками алкогольного опьянения», - отметили в Днепропетровском ГАИ.

По данным харьковских СМИ, в резонансное ДТП в Днепропетровске попал председатель Зачепиловского райсовета Олег Токарь.