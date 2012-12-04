Египетская кобра сбежала из багажа в самолете

Инцидент произошел на борту самолета, следовавшего из Египта в Кувейт, передает РИА Новости. Как отмечается в сообщении, после обнаружения ползающей по самолету египетской кобры пассажирам удалось затоптать ее до смерти, однако она успела укусить одного пассажира, подданного Иордании.

После того как самолет благополучно приземлился в аэропорту города Хургада, спасатели госпитализировали пострадавшего. Позже самолет вылетел в пункт назначения.