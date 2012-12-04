Египетская кобра сбежала из багажа в самолете
02:41, 04 декабря 2012Разное
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Ядовитая змея, сбежавшая из багажа и укусившая одного из пассажиров, вынудила пилотов лайнера египетской компании EgyptAir совершить экстренную посадку.
Египетская кобра
Инцидент произошел на борту самолета, следовавшего из Египта в Кувейт, передает РИА Новости. Как отмечается в сообщении, после обнаружения ползающей по самолету египетской кобры пассажирам удалось затоптать ее до смерти, однако она успела укусить одного пассажира, подданного Иордании.
После того как самолет благополучно приземлился в аэропорту города Хургада, спасатели госпитализировали пострадавшего. Позже самолет вылетел в пункт назначения.
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