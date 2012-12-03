В аварии погиб депутат-регионал
23:12, 03 декабря 2012Разное
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В автомобильной катастрофе погиб депутат Днепропетровского областного совета Анатолий Скорук.
Об этом сообщили в пресс-службе Федерации футбола Днепропетровской области, передают "Комментарии".
Скорук был президентом федерации футбола Томаковского района и президентом местного футбольного клуба "Скорук".
Депутат облсовета за рулем автомобиля Range Rover не справился с управлением на Запорожском шоссе, врезался в отбойник и погиб на месте происшествия.
Депутат был во фракции Партии регионов, отмечает Украинская правда.
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