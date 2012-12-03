СМИ: Volkswagen Кинаха, несясь на «красный», протаранил на перекрестке Оpel
На трассе, которая соединяет Конча-Заспу с Киевом "Volkswagen Phaeton", который предположительно принадлежит Анатолию Кинаху, не разминулся с "Оpel'ем".
По информации ТСН, которая ссылается на потерпевшую сторону, в представительском авто ехал Анатолий Кинах с семьей, охранником и водителем.
Пожилой мужчина на "Оpel'е" разворачивался на перекрестке, где его зацепил ехавший на красный свет "Volkswagen". Машина, якобы принадлежащая Кинаху, зацепила "Оpel", вылетела на обочину и протаранила забор санатория.
Мужчина из "Оpel'я" получил черепно-мозговую травму и сейчас лежит в больнице. Есть ли пострадавшие в представительском авто - не известно.
С "Volkswagen'а" срочно сняли номера. Патруль ГАИ молниеносно оформил протокол. Эвакуатор без задержек забрал машину. Пресс-служба ГАИ столицы не прокомментировала этого инцидента, сославшись на то, что вопрос следует согласовать с руководством.
Депутат в телефонном разговоре ни подтвердил, ни опроверг факт аварии.
"У меня все в порядке. Спасибо за заботу, всего наилучшего", - сказал Кинах на звонок журналистов.