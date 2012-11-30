Не послушали наказ президентский…

Вы поверите пациенту наркологического заведения, если тот скажет, что видел во дворе больницы НЛО? А женщине, если она начнет утверждать, что забеременела от снежного человека?

Не самое приятное сравнение, но что-то наши доблестные министры все больше поведением своим походят на пациентов наркодиспансеров или на определенного вида женщин.

Безусловно, чиновники всегда врут. Но, чтобы с таким размахом и цинизмом, как в последнее время — что-то не припомнится. При чем с каждым днем объемы вранья увеличиваются в геометрической прогрессии.

Начали с наиболее болезненного и актуального для народа вопроса — курса гривни.

«Ну, зачем Вы пишите о курсе гривни? Что такого должно произойти в стране после выборов, что курс будет другим?», - пыталась вразумить писак в августе директор департамента денежно-кредитной политики НБУ Елена Щербакова. Тогда она уверяла — свои запасы держит в гривне, в экономике все хорошо, а в банковском секторе все под контролем.

Но вот прошли выборы. И оказалось, что в стране что-то «такое» произошло. Нацбанк неожиданно изъявил желание ввести 15% налог на продажу валюты… «чтобы защитить населения от доллара». Такое впечатление, что американский зеленый вдруг после выборов стал смертельно опасным денежным знаком.

Но народ в очередной раз проявил мудрость. Он как будто ожидал такого исхода. И чем больше чиновники Нацбанка и правительства дружно увеличивали словесную интервенцию в защиту гривни до тех самых выборов, тем больше население скупало доллары.

Впрочем, этот пример – далеко не единственная большая коллективная ложь. 10 месяцев премьер Азаров и другие министры рвали на себе рубашки, клятвенно уверяя: доходы бюджета будут выполнены, казна трещит от поступлений, социальные выплаты будут выплачены. Но прошли, опять-таки, выборы, и оказалось – казна-то пуста. Денег нет даже на зарплаты бюджетникам.

«Как зарплату не платим?», - делает удивленный вид «социальный» министр. И тут же добавляет: виновных накажем , с долгами рассчитаемся…

Что думают об этом эксперты и бизнесмены? К примеру, на днях экс-министр экономики Роман Шпек сказал следующее: «Нельзя жить в таком деловом мире, когда 10 месяцев мы выполняем доходы бюджета на 100 и более процентов и дефицит бюджета всего 1,7%, и тут наступает понедельник – день прозрения. Все чиновники говорят, что бюджет не будет выполнен, ВВП будет значительно ниже... Какие долгосрочные ресурсы и разумные люди будут вкладывать в экономику такого государства?»

Допустим, не врали они. Просто экономический прогноз — дело сложное. Не каждому геологу экономическая наука подвластна. Тогда другой вопрос — зачем Азарову, закончивший геологичекий факультет Московского университета, говорить норвежцам, что в недрах Украины затаились 7 трлн. кубов сланцевого газа, если никто исследований не проводил? Тем более, что еще недавно профильный министр рассказывал всего о 3 трлн. кубов.

А эта неувязка с ценой на газ? Во время подписания теперь уже знаменитого на весь мир соглашения о строительстве LNG-терминала Владислав Каськив заявил — поставляемый через терминал газ будет на 20% дешевле российского. Проходит два дня и на заседании правительства премьер Азаров как ни в чем не бывало утверждает: поставки сжиженного газа будут обходится Украине на 50% дешевле российского метана. Что случилось за два дня? Мировые цены обвалились? Да вроде бы нет. Более того, с терминалом стал вопрос – была испанская компания, и та заявила — лысого не знаем, ничего не подписывали, инвестировать не собирается.

В прошлом году Азаров как-то спросил журналистов: «Вы от меня дурость слышали когда-нибудь, нет?» Что вам тут ответить, Янович?..

В этой ситуации самое время напомнить нашим профессиональным государственным лжецам слова президента Виктора Януковича. «Когда мы планируем что-то или говорим, главное – чтобы мы шлепперами не стали, как некоторые из наших предшественников», - вполне определенно и конкретно сказал глава государства топ-менеджерам державы в феврале прошло года.

Да только не послушали они президентский наказ. И теперь, пожалуй, главе государства пора делать выводы.

Николай Бабич