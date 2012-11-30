В Киеве открылась парикмахерская для мусульман

Как пишет газета «Сегодня», подстричься тут может любой, независимо от веры. А вот для верующих мусульман подбирают специальных мастеров.

«Если к нам придет мусульманин, то стричь его также должен мужчина-мусульманин. Если мусульманка - то только женщина-мусульманка. Она, кстати, может работать в платке», - говорит автор идеи Ольга.

Состриженные волосы здесь не выбрасывают, а закапывают в землю. Особенные и косметические средства: все они без спирта.

Помимо парикмахерской в исламском центре находятся молитвенный зал (мечеть), русская и арабская библиотеки, воскресная школа по изучению арабского языка и культуры исламского мира, а также кафе, где можно отведать восточные блюда и сладости

Напомним, ровно год назад на ул. Лукьяновская была открыта первая в Киеве мечеть с минаретом — «Ар-Рахма». Ее начали строить еще в 1994 году, но лишь в 2011 году работы удалось завершить. 60-тысячная мусульманская община столицы все это время молилась в здании исламского центра на Дегтяревской. В мечети есть молитвенный дом на 2000 человек, школа (медресе). А над всем комплексом возвышается минарет, высотой почти с 9-этажный дом. С минарета обычно призывают верующих на молитву, но в столичной мечети башня — просто символ.