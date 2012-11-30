ГАИ ловит тех, кто не пропускает мигалки

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Департамента ГАИ МВД Украины, операция под условным названием «Внимание! Спецсигнал!» началась 28 ноября. В первую очередь профилактические мероприятия будут проводиться в областных центрах и городах с большими транспортными потоками, поскольку именно здесь, из-за того, что водители в нарушение всех требований не пропускают транспортные средства с включенными проблесковыми маячками, оперативные службы часто не могут своевременно прибыть к месту назначения, что приводит к негативным последствиям.

Согласно законодательству право на преимущество в движении имеют автомобили с включенными специальными сигналами скорой медицинской помощи, аварийно-спасательных служб, пожарной охраны, милиции, военной автомобильной инспекции, службы инкассации и др.