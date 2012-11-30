ГАИ ловит тех, кто не пропускает мигалки
В Украине до 7 декабря Госавтоинспекция будет проверять, как водители выполняют требования Правил дорожного движения в части предоставления преимущества в движении автомобилям с включенными спецсигналами.
Как сообщили УНИАН в пресс-службе Департамента ГАИ МВД Украины, операция под условным названием «Внимание! Спецсигнал!» началась 28 ноября. В первую очередь профилактические мероприятия будут проводиться в областных центрах и городах с большими транспортными потоками, поскольку именно здесь, из-за того, что водители в нарушение всех требований не пропускают транспортные средства с включенными проблесковыми маячками, оперативные службы часто не могут своевременно прибыть к месту назначения, что приводит к негативным последствиям.
Согласно законодательству право на преимущество в движении имеют автомобили с включенными специальными сигналами скорой медицинской помощи, аварийно-спасательных служб, пожарной охраны, милиции, военной автомобильной инспекции, службы инкассации и др.