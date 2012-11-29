ГАИ: дороги вокруг Киева к зиме не готовы

Об этом УНИАН сообщили в УГАИ ГУМВД Украины в Киевской области.

«Зима на носу, а дороги Киевской области, из которых около полуторы тысячи километров - государственного значения, к метелям и снегопадам не готовы», - говорится в сообщении Госавтоинспекции.

На устранение нарушений правил, норм и стандартов, обеспечивающих безопасности дорожного движения, в текущем году Госавтоинспекция выдала области должностным лицам дорожных и коммунальных организаций 455 предписаний и 1619 требований. При этом за невыполнение требований содержания автодорог составлены 132 административных протокола, из которых 12 - за создание аварийной ситуации или повреждение транспортных средств в условиях неудовлетворительного содержания или эксплуатации дорог дорожными организациями.

Особую обеспокоенность у правоохранителей вызывает качество содержания проезжей части в зимний период улиц населенных пунктов. Работы по эксплуатационному содержанию проводятся только на центральных улицах. Снегоуборочная техника в Службе автомобильных дорог в Киевской области практически не возобновляется: из 670 единиц не исправны 131. По опыту прошлых лет зимой эта цифра значительно выше.

Около 40% технических средств регулирования дорожного движения нуждаются в замене или вообще отсутствуют. В населенных пунктах области находится 105 светофорных объектов, значительная часть которых содержится ненадлежащим образом, работает на устаревшем оборудовании, при этом циклограммы работы не отвечают нынешней интенсивности движения транспортных средств и нуждаются в пересмотре.

Всего на уличной сети населенных пунктов области расположено 130 мостов и путепроводов. Многие из них не отвечают требованиям безопасности дорожного движения. Особую обеспокоенность вызывает путепровод по улице Сквирское шоссе в Белой Церкви, который находится в аварийном состоянии еще с 1990 года.

В Госавтоинспекции отмечают, что значительным недостатком является неработающее стационарное электроосвещение в пределах населенных пунктов на автодорогах области. В основном освещение работает только возле пунктов коммерческой торговли, АЗС и возле других объектов сервиса.

В Госавтоинспекции отмечают, что вопросы, связанные с обеспечением безопасности дорожного движения, решаются местными органами исполнительной власти не планомерно, носят избирательный характер, а работа коммунальных предприятий по содержанию уличной сети в основном сводится лишь к уборке улиц и вывозу мусора.

До настоящего времени не ликвидирована аварийная ямочность на уличной сети поселковых и сельских советов. В первую очередь это касается городов Бровары, Боярка, Белая Церковь, Ирпень, Тараща, Фастов, где на значительной части улиц зафиксированы дефекты покрытия.

«Несмотря на работу, проведенную Госавтоинспекцией, состояние дел по улучшению безопасности дорожного движения на улично-дорожной сети области значительно не улучшилось», - сообщили в Госавтоинспекции. На письменные информации, которые постоянно направлялись в местные органы исполнительной власти, органы Госавтоинспекции, как правило, получают ответы со ссылками на отсутствие средств в местном бюджете.