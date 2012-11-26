Работник ГАИ схватил самоубийцу за воротник и вытащил

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Департамента ГАИ МВД Украины, в поселке Маневичи Волынской области местный житель пытался совершить самоубийство, но сделать последний шаг с железнодорожного моста мужчине помешал сотрудник ГАИ.

Старший инспектор ДПС по обслуживанию стационарного поста №2 Александр Косько заступал на службу. Следуя на автомобиле на работу, около 19 часов старший инспектор ДПС на железнодорожном мосту заметил мужчину, который стоял на краю, держась рукой за перила. «В обе стороны двигались автомобили, но никто не обращал внимания, или не хотел обращать, на самоубийцу, – рассказал А.Косько. – Я остановился, а дальше делал все автоматически, потому что понимал, что в любое мгновение может произойти трагедия».

Работник ГАИ схватил мужчину за куртку и перетащил через перила. После этого он отвез мужчину в райотдел, где его успокоили и вызвали родственников.

Оказалось, что мужчина решил покончить жизнь самоубийством из-за ссоры с женой и ее братом. Впоследствии в райотделе супруги помирились.

В ГАИ отметили, что за проявленное мужество и ответственность работник Госавтоинспекции будет отмечен.