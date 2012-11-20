Раздеться всем, пока не раздели всех

Для специалистов на эту тему написаны умные книги, например, с поучительной главой о Бостонском чаепитии. Хрестоматийный пример фискального перебора Британского правительства, получившего вместо доходов с чая простую воду. Точнее, пузыри на воде и великую Американскую революцию.

Джентльмены удачи также в свое время уловили суть просчетов хана Батыя, позднего Рима и раннего капитализма. По воровскому закону безосновательный отъем считается, выражаясь литературно, грубым нарушением профессиональной этики. (См. правила тюремного поведения). Но и без писаного закона целесообразность чувства меры очевидна. Плохо переедать, загонять мышку в угол, брать столько, сколько унести не сможешь и т.п. Даже великие мастера дележа и передела, занимавшие без отдачи (Госзайм), придумавшие допры (дома принудительных работ), вместо денежных знаков совавшие почетные грамоты – кончили плохо. Не помогли им налоги на вишни, сливы и груши, бездетность и бесплодность. Остались с пустой казной, и вечной народной памятью о жлобстве.

Странно, но до сих пор хранятся в шифоньерах те не отоваренные облигации времен экспроприации. Еще более странно, что их собираются «погасить» люди новой формации. И уж совсем уму непостижимо: эти же люди новой формации не перестают мечтать об экспроприации. Ну, как еще можно назвать эскиз закона, получившего имя его автора г-на Хомутынника, об обязательном отъеме 15 долларов с каждой, принадлежащей гражданину Украины, сотни баксов?

Интересно, как мотивировать беспардонное изъятие? Революционной целесообразностью, распространенной на пенсионерскую кубышку и сбережения среднего класса? Получил человек «чистые» гривны, с которых уже взяли налоги. На законный остаток купил доллары, предъявив паспорт, как на границе. Дал заработать банку на разнице в курсах покупки и продажи. По идее, за такое поведение должны благодарить. Не ты же виноват, что «стабильная экономика» опускается до жульничества с применением силы? Почему за красивые глаза (законодателей) покупателям транспортных средств, и не только, кроме уже существующих огромных сборов, надо отдать в придачу передний мост своего автомобиля? Или просто 15%...

Тем более, когда не развеяны опасения: из таких отчислений скорее «нарисуются мэрсы» у подъездов дома на Грушевского, чем новые дороги и общественные блага.

Зная приверженность законописцев творчеству Ильфа и Петрова (см. биографии разработчиков закона), нельзя не заметить предупреждающего знака судьбы. О чем идет речь? Об одном из 400 способов сравнительно честного отъема денег у граждан, или об эпизоде с Нью Васюками, когда нарисованная воображением картинка процветания захолустья помогла предприимчивым людям собрать деньги на бегство. Что-то подсказывает мне: долларовое дело пахнет Васюками. Видно, ходы посчитаны, и там, где надо, уже знают, когда нам нахлобучат на голову шахматную доску беспроигрышной партии.

Конечно, есть смутная надежда: вдруг женщины из экономического блока этой же партии поедут по Киеву голыми, уподобившись леди Годиве. Ну, той аристократке из Ковентри, что умоляла мужа-деспота отменить непосильные налоги для граждан. Ей там памятник поставили. Правда, желающим увековечиться аналогичным способом в Киеве будет сложнее. Во-первых, пан Хомутынник – не граф Леофрик, его наготой не проймешь. Во-вторых, опыт Femen показывает, сколь малоэффективно дефилировать ню малыми группами. Вот если всем выйти обнаженными – тогда, может, и будет польза. Тем более что, судя по последним законопроектам, раздеть нас – это реально внедряемый в жизнь план.

Александр Прилипко