Дорогу в сторону Гомеля отремонтируют за 450 миллионов

Об этом сказано в распоряжении №909-р, опубликованном на официальном сайте Кабинета министров.

Согласно документу, реконструкция дороги рассчитана на три года – с 2014 по 2017 гг. Проектно-сметная документация должна быть принята заказчиком не позднее сентября 2013 года. Генеральной проектной организацией, согласно распоряжению, признано частное предприятие “Парк новых технологий”. Расчетное количество работников, занятых на строительстве, составит 120 человек. Расчетная стоимость непосредственно строительных работ составляет 351,353 млн грн.

Как сообщал УНИАН, в сентябре 2012 года Кабмин одобрил Концепцию Государственной целевой экономической программы развития автомобильных дорог общего пользования на 2013-2018 годы. Основной целью Концепции является обеспечение эффективного финансирования и развития существующей сети автомобильных дорог общего пользования по маршрутам международных национальных транспортных коридоров, повышение безопасности движения, скорости, комфортности и экономичности перевозок пассажиров и грузов, реформирование системы государственного управления автомобильными дорогами общего пользования.

В Украине более 170 тысяч километров автомагистралей, которые требуют реконструкции и ремонта. За 2010-2011 годы было построено и отремонтировано более 4 тыс. километров автодорог.