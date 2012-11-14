Объем прямых иностранных инвестиций в Украину сократился почти на 9%

Об этом говорится в сообщении Государственной службы статистики Украины.

Согласно сообщению, общий объем внесенных с момента инвестирования в экономику Украины прямых иностранных инвестиций (акционерного капитала), на 1 октября 2012 года составил 52,674 млрд долл., что на 5,2% больше по сравнению с объемами инвестиций на начало 2012 года и в расчете на одного украинца составляет 1 157 долл.

Инвестиции поступали из 129 стран мира.

Основными странами-инвесторами Украины остаются Кипр – 15,076 млрд долл., Германия – 7,433 млрд долл., Нидерланды – 5,041 млрд долл. и Российская Федерация – 3,706 млрд долл.

По данным Госстата, объем прямых иностранных инвестиций, направленных в украинскую промышленность, составляет 16,866 млрд долл. (32% общего объема), в финансовый сектор — 15,702 млрд долл. (29,8%).

Задолженность украинских предприятий по кредитам и займам, торговым кредитам и другим обязательствам (долговые инструменты) перед прямыми иностранными инвесторами на 1 октября 2012 г. составила 9,843 млрд долл.

Общий объем прямых иностранных инвестиций (акционерный капитал и долговые инструменты) на 1 октября 2012 г. составил 62,516 млрд долл.

Объем прямых инвестиций (акционерный капитал) из Украины в экономику стран мира на 1 октября 2012 г. составил 6,428 млрд долл., в т.ч. в страны ЕС — 6,027 млрд долл. (93,7% общего объема), в страны СНГ - 306,2 млн долл. (4,8%), в другие страны мира - 95 млн долл. (1,5%).

Прямые инвестиции из Украины поступали в 47 стран мира, основной объем направлен на Кипр (90,4%).

Общий объем прямых инвестиций (акционерного капитала и долговых инструментов) из Украины в экономику стран мира составил 6,652 млрд долл.

Справка УНИАН. В 2011 году в экономику Украины иностранные инвесторы вложили 6,48 млрд долл. прямых инвестиций, что на 8% больше показателя 2010 года.

Общий объем прямых иностранных инвестиций (акционерный капитал), направленных в Украину, на 31 декабря 2011 года составлял 49,362 млрд долл., что на 10,2% больше по сравнению с объемами инвестиций на начало 2011 года.