ГАИ: с понедельника начнем Неделю безопасности

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе столичной Госавтоинспекции.

В пресс-службе проинформировали, что в рамках мероприятия будут проводиться целевые профилактические мероприятия - «Внимание! Пешеход на дороге!», «Мобильный телефон» и «Ремень безопасности».

Целью акции является предупреждение дорожно-транспортного травматизма и привлечение внимания общественности к проблемным вопросам в сфере обеспечения безопасности дорожного движения.

Госавтоинспекция города Киева призывает всех участников дорожного движения - пешеходов, водителей транспортных средств и велосипедистов - неуклонно соблюдать требования Правил дорожного движения и быть взаимно-вежливыми.