Кабмин передал Минюсту конфискованную Тойоту

Об этом сказано в распоряжении №880-р от 7 ноября 2012 года, текст которого размещен на Правительственном портале.

Согласно документу, «Тойота Ленд Крузер» выпущен в 2008 году, номер двигателя IV0025538.

Одновременно этим распоряжением премьер-министр обязал Министерство внутренних дел обеспечить регистрацию транспортного средства.

Вместе с тем правительственное распоряжение не содержит информации, какой суд конфисковал внедорожник и почему он передается Минюсту.

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Напомним, в 2011 году в СМИ разгорелся скандал после заявления народного депутата от Партии регионов Валерия Коновалюка, что министр юстиции Александр Лавринович ездит на ворованном автомобиле. По данным В.Коновалюка, этот автомобиль был украден 28 января 2010 года в Штутгарте и контрабандным путем ввезен в Украину.

В.Коновалюк предположил, что в Украине существует определенная незаконная схема ввоза дорогих автомобилей в Украину путем передачи в собственность государства краденых автомобилей.

В автомобильных салонах средняя стоимость «Тойота Ленд Крузер» составляет около 100 тыс. долларов.