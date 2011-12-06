Лавринович ездит на ворованном "Мерседесе"?

Депутат-регионал Валерий Коновалюк обвиняет министра юстиции Александра Лавриновича в использовании краденого автомобиля.

Об этом Коновалюк заявил на брифинге в Верховной Раде.

"Служебный автомобиль Лавриновича был украден в Штутгарте (Германия) 28 января 2010 года и контрабандным путем ввезен в Украину", - заявил Коновалюк.

По его словам, решением Ужгородского суда от 2 ноября 2010 года автомобиль был легализован на территории Украины и передан в пользу государства.

14 апреля 2011 машина была зарегистрирована в ГАИ, сообщил депутат.

"Министр юстиции не может не знать, что пользуется краденым "Мерседесом", - отметил Коновалюк.

"Я требую провести публичное расследование и узнать, как в государстве реализуется конфискат", - подчеркнул он.

Речь идет о модели Mercedes Benz GL 420. Владельцем автомобиля является компания "Mercedes Benz лизинг".

Как известно, в последнее время Коновалюк выступает в поддержку деятельности концерна "ЕДАПС", у которого возник конфликт с Лавриновичем во время определения компании, которая будет заниматься печатью биометрических паспортов.

Украинская правда