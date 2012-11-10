Ротвейлер сорвался с привязи и загрыз гостя

Об этом УНИАН сообщили в ОСО ГУМВД Украины в Киевской области.

Как рассказал милиции товарищ покойного, накануне они вдвоем пришли к общему знакомому, который работает сторожем на кукурузном поле.

Когда все вместе заходили в сторожку, пострадавшего неожиданно схватил за руку привязанный во дворе пес. Рану обработали и после недолгого общения разошлись, каждый в свою сторону. На следующее утро, мужчину рядом с его велосипедом нашел прохожий в луже крови в лесополосе неподалеку от поля. На место происшествия вызывали милицию.

Смерть, вероятно, наступила от потери крови. По предварительной версии, сторожевая собака оторвалась от привязи и погналась за мужчиной. Когда догнала, начала кусать. Пес перегрыз раненую конечность и убежал в неизвестном направлении. Тело погибшего направили в местный морг для проведения судебно-медицинской экспертизы. По факту гибели человека правоохранителями проводится проверка, устанавливаются обстоятельства и подробности трагедии.

Собаку, которая искусала мужчину и убежала сейчас разыскивают, поскольку животное может быть опасным. Правоохранители привлекли к поиску общественные организации и охотников.