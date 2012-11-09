В Нью-Йорке ограничили продажу бензина
06:49, 09 ноября 2012Разное
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В Нью-Йорке, городе, наиболее пострадавшем от прошедшего над США урагана "Сэнди", вводятся ограничения на продажу бензина.
О введении этой меры сообщил мэр города Майкл Блумберг, передает РосБизнесКонсалтинг.
Ограничения введены вследствие того, что из-за стихии и массового использования генераторов в крупнейшем мегаполисе США возникла острая нехватка горючего.
С 9 ноября автозаправки будут обслуживать автомобили с четными номерами лишь по четным дням. Обладатели нечетных номеров, соответственно, смогут заправить автомобиль только в нечетные дни.
Правило не распространяется на социально-значимый транспорт: скорую помощь, автобусы, такси и автомобили аварийных служб.
Подобный режим, по словам мэра, будет сохраняться несколько дней.
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