В Одессе грузовик на скорости снес кабину троллейбусу: есть пострадавшие (фото)

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Одесского городского ГАИ, дорожно-транспортное происшествие произошло на улице 25-й Чапаевской дивизии около 9.00.

По свидетельствам очевидцев аварии, «водитель грузовика Mercedes выехал на полосу встречного движения, обгоняя движущийся впереди транспорт, и столкнулся со встречным троллейбусом 11-го маршрута. Ударом грузовика снесена кабина и треть левого борта троллейбуса. После столкновения Mercedes отбросило на проезжавший в том же направлении автомобиль Nissan-Note».

Женщина-водитель троллейбуса и одна из пассажирок госпитализированы. Последняя получила серьезные травмы и отправлена в реанимационное отделение больницы. Еще одному пассажиру бригада «скорой помощи» оказала помощь на месте.

По словам начальника пресс-службы горГАИ Аллы Марченко, на месте происшествия сотрудники Госавтоинспекции устанавливают обстоятельства ДТП.