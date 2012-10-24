Код доступа «Азаров»

И все-таки премьер Николай Янович Азаров — незаменимый бесстрашный человек. Он, как тот разведчик Рихард Зорхе, или же как Ассандж, основатель «Викиликс», все тайные помыслы и секреты власти заблаговременно раскрывал и раскрывает обществу.

Правда, делает Азаров это по-особому. С изюминкой, с вдохновением. Да так, что комар носа не подточит. Столько лет прошло, а однопартийцы даже ничего не подозревают о тайной изобличительной работе коллеги!

Лишь однажды, – в 2004 году – Азаров едва не прокололся, когда в оранжевом шарфике вылез на трибуну к Ющенко на Майдане. Но быстро опомнился, переконспирировался, и больше уже не прокалывался.

Несмотря на это, президент Янукович что-то неладное все-таки заметил. Вот взял и предвыборный отпуск Николая Яновича отправил. Эксперты теперь судачат, дескать, вернется из отпуска Азаров – а не премьер уже!

Но, эти профессиональные риски не сломили железную волю Николая Яновича, не отвадили любителя лопат и приусадебных хозяйств от полезного дела – обывателям тайные замыслы власти раскрывать.

Вот, на прошлой неделе Азаров признался, что власть будет предоставлять квартиры только той молодежи, которая на двух работах работает.

А затем страшную тайну Азаров выдал, выступая перед ветеранами в Севастополе. В частности, премьер сообщил, чем власть займется сразу после выборов. Думаете, экономикой? Нет! (А зачем ею заниматься, если выборы уже прошли? Все равно, кризис и «папередники» делают любые экономические потуги Кабмина незаметными для неблагодарного среднестатистического украинца). Власть теперь займется… идеологией. Азаров так сказал: «Нам нельзя идеологию отдавать «оранжевым»».

Ну, разве не молодец?! Только подумайте – что будет со страной, если Партия регионов, после побед на экономическом фронте, займется идеологической обработкой населения! Это – чистый антипиар против своих же! Или – якобы своих…

Премьер даже рассказал, как это будут делать. Ну, во-первых, «Интеру» (и не только «Интеру») раз и навсегда запретят показывать сюжеты об украинских националистах. Зачем рядовым украинцам знать, что думают об истории живущие в Канаде «бандеровцы»? Во-вторых, по воскресениям чаще начнут показывать «Лебединное озеро», как это делали в старые советские времена. Особенно, когда вожди умирали.

А вот тут сделаем небольшую паузу. Это, кстати, не первое серьезное предупреждение, не первый тонкий, почти символический, намек от бесстрашного изобличителя планов коварной власти. Помните бессмертную фразу Сталина «Жить стало веселее, жить стало лучше», сказанную вождем в 1935 году перед активистами стахановского движения? Ее же Азаров произнес на пресс-конференции в конце 2010 года. Думаете, зря? Это был сигнал — в стране, как в далеком 35-ом году, начнутся репрессии. Но, не все тогда поверили. Особенно Юлия Тимошенко, Юрий Луценко и прочие экс-министры. Вот, теперь коротают время в местах не столь отдаленных. А ведь могли ж внимательнее слушать Яновича…

Вскоре он снова предупредил — демократия не в приоритетах новой власти. При чем, предупреждал тогда Азаров, согласитесь, изыскано, якобы оговорившись «по Фрейду»: несколько раз на заседании правительства он сознательно неправильно ставил ударение в названии города Ивано-Франковск. Азаров тогда говорил — «Ивано-ФрАнковск». Как будто, город был назван отнюдь не в честь украинского писателя Ивана Франко, а в память Франсиско Франко – известного испанского диктатора.

Иногда Азаров «сигнализирует» обществу на грани фола. К примеру, в 2010 году, только примеряя на себе китель с премьерскими погонами, Николай Янович не побоялся публично рассказать о пристальном интересе тогда еще новой власти к дорогим бронированным «мерседесам»: «Я тут поцукавился, а на чому ж пересувалась Тимошенко. Оказывается, на особистий машини, хоча ни в дикларации, ни в палких звернэннях до людей Тимошенко не згадувала, що мает особистый бронирований Мерседес», - говорил тогда премьер.

Однако, далеко не все информационные мессиджи Николая Яновича поддаются расшифровке. К примеру, я не знаю, зачем премьер на встрече с ветеранами в Севастополе публично сказал, что не читал и не будет читать произведения известной украинской писательницы Марии Матиос. Наверняка, это тоже сигнал. Вот только какой?