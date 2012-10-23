Спасатели на Киевском водохранилище нашли тело второго рыбака

Как сообщили УНИАН в пресс-службе МЧС Украины, 23 октября в МЧС от Центра дистанционного мониторинга рыболовных судов Государственного агентства рыбного хозяйства Украины поступило сообщение о том, что на Киевском водохранилище недалеко от острова Голодный местными жителями выявлено тело второго рыболова.

По данным МЧС, 8 октября два рыболова, два 19-летних парня из Житомирской области, работники рыболовецкого предприятия «Фиш Хаус», на рыболовном баркасе вышли с места базирования в с. Ровжи Вышгородского района Киевской области в Киевское водохранилище и не вернулись. 8 октября были начаты поисково-спасательные работы.

Как сообщал УНИАН, 11 октября в результате проведения поисковых работ на Киевском водохранилище недалеко от острова Голодный спасатели нашли перевернутую лодку и тело одного из рыболовов.