Спецназ Внутренних войск готовится к выборам в Киеве (фото)

05:57, 23 октября 2012
Разное
4219

Бойцы на территории воинской части 3029 полка специального назначения "Гепард" в Запорожье.

В День открытых дверей бойцы спецподразделения провели мастер-классы, в частности, рукопашного боя, разборки и сборки оружия.

Во время выборов подразделение будет командировано в Киев для поддержания порядка и недопущения беспорядков.

Фото Александра Прилепы / УНИАН

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter