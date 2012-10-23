Спецназ Внутренних войск готовится к выборам в Киеве (фото)

В День открытых дверей бойцы спецподразделения провели мастер-классы, в частности, рукопашного боя, разборки и сборки оружия.

Во время выборов подразделение будет командировано в Киев для поддержания порядка и недопущения беспорядков.

Фото Александра Прилепы / УНИАН