Спецназ Внутренних войск готовится к выборам в Киеве (фото)
05:57, 23 октября 2012Разное
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Бойцы на территории воинской части 3029 полка специального назначения "Гепард" в Запорожье.
В День открытых дверей бойцы спецподразделения провели мастер-классы, в частности, рукопашного боя, разборки и сборки оружия.
Во время выборов подразделение будет командировано в Киев для поддержания порядка и недопущения беспорядков.
Фото Александра Прилепы / УНИАН
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