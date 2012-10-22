В России столкнулись два украинских авто: один человек погиб и восемь ранены
13:49, 22 октября 2012Разное
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20 октября в 20.55 по местному времени в Севском районе Брянской области России произошло ДТП при участии микроавтобуса „Мерседес”, в котором находились 10 человек, и грузовика „Рено”.
Украинцы попали в ДТП в России
Как сообщили УНИАН в Департаменте информационной политики МИД Украины, по данным Посольства Украины в РФ, в результате ДТП один гражданин погиб и восемь получили ранения средней тяжести. Пострадавшие госпитализированы в больницы Брянской области.
Причиной ДТП стало нарушение правил дорожного движения водителем микроавтобуса (превышение скорости в неблагоприятных погодных условиях).
Оба транспортных средства имеют украинские регистрационные номера.
Дело находится на контроле в Посольстве Украины в РФ и в Департаменте консульской службы МИД.
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