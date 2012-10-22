В России столкнулись два украинских авто: один человек погиб и восемь ранены

Как сообщили УНИАН в Департаменте информационной политики МИД Украины, по данным Посольства Украины в РФ, в результате ДТП один гражданин погиб и восемь получили ранения средней тяжести. Пострадавшие госпитализированы в больницы Брянской области.

Причиной ДТП стало нарушение правил дорожного движения водителем микроавтобуса (превышение скорости в неблагоприятных погодных условиях).

Оба транспортных средства имеют украинские регистрационные номера.

Дело находится на контроле в Посольстве Украины в РФ и в Департаменте консульской службы МИД.