Главный инженер может получить 5 лет за воду

Как сообщили УНИАН в пресс-службе прокуратуры Киевской области, заместитель прокурора Киевской области утвердил обвинительное заключение по уголовному делу об обвинении главного инженера одного из предприятий области. Мужчина обвиняется в совершении преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 240 и ч. 2 ст. 367 Уголовного кодекса Украины, то есть в незаконной добыче полезных ископаемых общегосударственного значения, в частности воды, и служебной халатности, что повлекло тяжелые последствия.

Установлено, что обвиняемый организовал добычу свежей воды. При этом он не получил от государства специального разрешения на пользование недрами и разрешения на специальное водопользование. В целом, таким незаконным образом было добыто воды в количестве 18600 кубометров, государству нанесен ущерб на сумму 483 600 грн.

Во время расследования уголовного дела ущерб возмещен в полном объеме.

К обвиняемому применена мера пресечения в виде подписки о невыезде. Ему грозит лишение свободы на срок от 2 до 5 лет.