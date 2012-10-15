В Киеве женщина провалилась под асфальт и получила ожоги и перелом

Женщина получила незначительные ожоги рук и ног 1 и 2 степени, а также перелом ключицы, сообщает пресс-служба ПАО «Киевэнерго».

Подмыв асфальта произошел 13 октября в 21.10 в междомовом проезде на неосвещенной территории. Температура теплоносителя в образованном провале составляла 40-45° С.

Пострадавшая была доставлена в больницу. По оценкам медиков, ожоги не угрожают жизни пострадавшей. Женщине оказана медицинская помощь, сейчас ее готовят к операции в связи с полученным переломом.

Место провала ограждено. Специалисты проводят ремонтные работы по возобновлению работы теплосети. Завершить ремонт планируется до конца сегодняшнего дня. Временно без теплоснабжения остаются жильцы 4 жилых домов.

В компании информируют, что теплосеть по указанному адресу была проложена в 1961 году.