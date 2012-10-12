Леонида Броневого отправили в Москву (фото)

Поезд, на котором следует актер, отправился с киевского вокзала с опозданием в 20 минут - в 22.17.

На вокзал актера доставила карета "скорой помощи" киевской клиники "Борис". Актера сопровождали два врача и его супруга.

Ожидается, что поезд прибудет в Москву в субботу, около 06.30. Ранее сообщалось, что на вокзале актера будут встречать сотрудники кардиологического центра Минздрава, возглавляемого академиком Евгением Чазовым, замечает РИА "Новости".

Броневой приехал в Киев 7 сентября с гастролями вместе с другими артистами московского театра "Ленком". Спектакли проходили в украинской столице с 8 по 17 сентября.

18 сентября актер был госпитализирован с инфарктом в Киевский городской центр сердца, где ему сделали операцию.