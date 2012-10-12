Как будет выглядеть Почтовая площадь после перестройки (макет)

Как отмечается, новый вариант проекта площади «еще будет утверждать градсовет, но, скорее всего, изменения если и будут, то незначительные - площадь обещают сдать ко Дню города, то есть к концу мая, а с учетом запланированного - времени осталось мало».

«Мы решили озеленить площадь, там появятся деревья в кадках. Фонтан будет небольшой - диаметром 12 метров, светомузыкальный и «сухого типа». Киевляне смогут зайти в фонтан, пройтись рядом со струями воды, побродить по лабиринту, постоять среди танцующих струй, при этом не намокнув», - рассказал архитектор Ю.Бородкин.

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По его словам, зимой там можно будет кататься на коньках. «На площади появится декоративная подсветка, фонари и лавочки. Также будет очень красивая гранитная кладка. Что касается «Макдональдса», то мы хотим видеть здание стеклянным. Однако мы не можем влиять на их решение, поэтому нужно еще подождать», - добавил он.

Архитектор Г.Духовичный сказал, что они поработали и над подземным пространством. «Там будет два этажа. Часть отдадут под паркинг, часть под что-то другое. Мы сейчас работаем над тем, чтобы был органичный переход с площади под землю», - приводит его слова газета "Сегодня".