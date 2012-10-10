Реконструкция Почтовой площади обойдется почти в полмиллиарда

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе корпорации «Альтис-Холдинг», выступающей генеральным подрядчиком реконструкции.

По данным пресс-службы, корпорация в августе 2012 года выиграла тендер на реконструкцию транспортной развязки на Почтовой площади в Киеве, который объявило КП «Дирекция строительства путетранспортных сооружений г. Киева». Выполнение работ осуществляется за счет средств, предусмотренных Программой социально-экономического и культурного развития Киева.

В пресс-релизе сообщается, что в октябре корпорация завершает первый этап реконструкции Почтовой площади.

По состоянию на 10 октября произведен демонтаж трамвайных путей, фигурных элементов мощения, продолжается перекладка инженерных сетей и коммуникаций, устройство буронабивных свай подпорных стен, установка подпорных стен и опор эстакады. Также продолжается сооружение подземного перехода от церкви Рождества Христова через улицу Боричев спуск на сторону Парламентской библиотеки и отеля Fаirmont. Работы на объекте ведутся круглосуточно, а в строительстве задействовано более 200 человек.

Следующий этап работ по реконструкции Почтовой площади будет включать в себя разработку грунта под устройство подпорных стен тоннеля, устройство монолитной плиты перекрытия над тоннельной частью, монтаж балок пролетных строений, устройство монолитной плиты эстакадной части.

Для сооружения подземной части развязки будет произведена выемка около 20 тыс. куб. м грунта, а также сооружены 3 подпорные стены: одна стена вдоль бывших трамвайных путей, вторая - по оси демонтированного проезда и третья - вдоль речного вокзала. Эстакадная часть длиной более 230 метров будет состоять из 9 пролетов длиной от 24 до 30 метров каждый.

После реконструкции площадь будет пешеходной и будет иметь прямой выход на набережную Днепра.

Чтобы облегчить передвижение транспорта, уже в конце текущего года движение по Набережному шоссе будет организовано по одной стороне тоннеля, которая к тому моменту уже будет завершена.

Согласно плану, с улицы Боричев спуск на Набережное шоссе будут построены съезды, под которыми пройдет транспортный тоннель. Он будет призван обеспечивать непрерывность движения по набережной. В самой широкой части тоннель будет иметь шесть полос движения.

Памятник морякам Днепровской флотилии, который был демонтирован, сейчас находится на реконструкции. Впоследствии памятник будет перенесён на Рыбальский полуостров.

Благодаря предусмотренному планом непрерывному, без использования светофоров, движению, пропускная способность площади вырастет с 9,3 тыс. до 16,3 тыс. автомобилей в час.

Работы по реконструкции Почтовой площади планируется завершить в мае 2013 года.

Как сообщал УНИАН, 18 июля 2012 года Архитектурно-градостроительному совету при Главном управлении градостроительства и архитектуры КГГА были предcтавлены три варианта транспортной развязки на Почтовой площади стоимостью 135-555 млн грн.

В августе начались строительные работы по реконструкции транспортной развязки на Почтовой площади.

В связи с этим с 16 сентября 2012 года по 25 мая 2013 года в Киеве ограничено движение транспорта.

Справка УНИАН. Группа компаний «Альтис-Холдинг» - генподрядная организация, работает на строительном рынке Украины с 1995 года. В состав строительной корпорации «Альтис-Холдинг» в настоящее время входят 17 компаний. С момента основания группа участвовала в строительстве более 100 объектов. Группа располагает собственными производственными базами в Киеве, Одессе, Житомире и Борисполе.