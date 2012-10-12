300 сортов комнатных фиалок представят на выставке в Киеве

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Киевской городской государственной администрации, всего на выставке будет представлено около 300 сортов цветущих растений.

Изюминкой выставки, по замыслу организаторов, станут новые сорта колумнеи, которую можно выращивать в домашних условиях, однако она не продается в цветочных магазинах и распространяется исключительно между коллекционерами.

Во время осмотра экспозиций посетители смогут пообщаться с коллекционерами и селекционерами, получить консультации по вопросам приобретения, выращивания, размножения растений семейства геснериевых, а также высказать свои личные впечатления о новинках.

Выставка продлится до 14 октября.

Стоимость входного билета – 10 грн, для школьников, студентов, пенсионеров вход – 5 грн.