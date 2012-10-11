Данные о пробках в Киеве появились еще на пяти уличных экранах

Новые экраны установлены на Крещатике, площади Независимости, на углу Саксаганского и Красноармейской, еще два монитора расположены на Воздухофлотском мосту.

Всего в Киеве сейчас девять экранов с данными «Яндекс. Пробки», планируется в дальнейшем расширить их число. Проект реализуется совместно с партнером «Яндекса» —компанией Hitech Advertisement.