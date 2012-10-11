Данные о пробках в Киеве появились еще на пяти уличных экранах
07:17, 11 октября 2012Разное
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Данные о пробках на улицах столицы («Яндекс. Пробки») появились еще на пяти уличных экранах Киева. Об этом сообщили УНИАН в пресс-службе компании «Яндекс».
”Яндекс-пробки”
Новые экраны установлены на Крещатике, площади Независимости, на углу Саксаганского и Красноармейской, еще два монитора расположены на Воздухофлотском мосту.
Всего в Киеве сейчас девять экранов с данными «Яндекс. Пробки», планируется в дальнейшем расширить их число. Проект реализуется совместно с партнером «Яндекса» —компанией Hitech Advertisement.
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