Харьковские пограничники нашли в лесу граждан Шри-Ланки
00:47, 11 октября 2012Разное
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Пограничники отдела «Волчанск» совместно с группой реагирования мобильной заставы «Дергачи» Харьковского задержали на восточной границе Украины группу граждан Шри-Ланки.
Как сообщили УНИАН в Отделе по вопросам взаимодействия со СМИ и связей с общественностью Государственной пограничной службы Украины, двое мужчин и женщина заблудились в лесу после того, как их бросил проводник.
Иностранных граждан обнаружили на околице села Старый Силкив, и они даже обрадовались, встретив пограничников, говорится в сообщении.
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