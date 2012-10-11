Харьковские пограничники нашли в лесу граждан Шри-Ланки

Как сообщили УНИАН в Отделе по вопросам взаимодействия со СМИ и связей с общественностью Государственной пограничной службы Украины, двое мужчин и женщина заблудились в лесу после того, как их бросил проводник.

Иностранных граждан обнаружили на околице села Старый Силкив, и они даже обрадовались, встретив пограничников, говорится в сообщении.