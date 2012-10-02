Во Львове выпили 300 тысяч чашек кофе

На протяжении трех дней на площади Рынок во Львове, где проходило празднование, побывали 115 тысяч львовян и гостей города, было выпито более 300 тысяч чашек кофе.

Об этом сообщили УНИАН в пресс-службе Львовского городского совета.

Как отмечается в сообщении, «Львовская Кофейная почта» направила 3571 письмо, в том числе более 300 - на американский континент, а во время праздника бесплатно угощала всех желающих 43-килограммовым кофейным тортом.

Напомним, что во время праздника все желающие могли воспользоваться услугами так называемых “кофейных почтальонов” и отправить авторские кофейные открытки из Львова в любую точку планеты.

50 львовских кофеен создавали праздничную атмосферу в рекордной Кофейной ярмарке. Было продано 2,5 тысячи килограммов фестивального кофе и 15 тонн львовских сладостей.

В рамках праздника состоялся II Западноукраинский Чемпионат Бариста, в котором приняло участие рекордное количество мастеров по приготовлению кофе - 15 баристов.