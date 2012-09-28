ГАИ начинает отбирать автомобили у должников банков

Об этом пишет Zn.ua.

Руководство Государственной исполнительной службы и Госавтоинспекции Киева приняли решение, что согласно постановлению Кабинета министров Украины от 17 декабря 2008 года N1102, сотрудники ГАИ имеют право временно задерживать и доставлять на специальную площадку или стоянку автомобили, объявленные в розыск согласно ст.40 закона «Об исполнительном производстве», путем его блокирования с помощью специальных автомобилей - эвакуаторов.

Для доставки транспортного средства на специальную площадку или стоянку уполномоченное лицо Госавтоинспекции вызывает эвакуатор через дежурного по подразделению Госавтоинспекции, сообщает пресс-служба столичной ГАИ.

В ГАИ подчеркивают, что в большинстве случаев — это автомобили, владельцы которых не рассчитались по банковскому кредиту, имеют долги по квартплате или не выплачивают алименты.

«В случае обнаружения транспортного средства должника, объявленного в розыск, уполномоченное лицо Госавтоинспекции немедленно временно задерживает такое транспортное средство и доставляет на специальную площадку или стоянку. При этом согласно установленным требованиям составляется акт осмотра и временного задержания транспортного средства в присутствии двух свидетелей и представителя предприятия, учреждения или организации, которое доставляет транспортное средство на специальную площадку или стоянку», — сказано в сообщении.

В течение трех суток Госавтоинспекция должна сообщить государственному исполнителю о временном задержании транспортного средства. Возвращение временно задержанного транспортного средства должнику, которое хранится на специальной площадке или стоянке, осуществляется только по требованию государственного исполнителя.

Напомним, авто могут лишиться граждане, которые не платят кредиты, штрафы, алименты и коммунальные услуги. Для осуществления таких действий у инспекторов должно быть решение суда и постановление государственного исполнителя об объявлении автомобиля должника в розыск