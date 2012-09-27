Собака укусила за лицо 2-летнего мальчика

Как сообщили УНИАН в отделе связей с общественностью ГУМВД, 24 сентября в дежурную часть Ровеньковского городского отдела милиции поступило телефонное сообщение от дежурной медсестры центральной городской больницы о том, что в приемное отделение «скорая помощь» доставила мальчика, 2010 года рождения, с диагнозом: рваная рана левой надбровной дуги и волосистой части головы. Пострадавший ребенок был госпитализирован.

На месте происшествия следственно-оперативная группа милиции установила, что около 9 утра в этот день мама мальчика оставила ребенка под присмотром соседей. После обеда он с котлетой в руках вышел во двор, и когда проходил мимо собаки, собака кинулась на ребенка и укусила его за лицо.

В настоящее время мальчик находится на лечении. Сотрудники милиции проводят доследственную проверку.