На улицах Киева начали транслировать данные о пробках

Экраны находятся в самых загруженных районах города: около стадиона "Динамо" и ТЦ "Арена-Сити", на пересечении улицы Саксаганского с улицей Шота Руставели, а также на Бессарабке. Все экраны принадлежат партнерам Яндекса — компании Hitech Advertisement. В дальнейшем мониторы с данными «Яндекс.Пробки» появятся и в других районах Киева, сообщили УНИАН в пресс-службе компании.

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Каждый из экранов показывает загруженность на ближайшем участке дороги и примыкающих улицах. Благодаря сервису, водители смогут скорректировать свой маршрут.