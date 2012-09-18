На улицах Киева начали транслировать данные о пробках
06:28, 18 сентября 2012Разное
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На улицах Киева установлены четыре экрана с данными сервиса «Яндекс.Пробки», предоставляющего данные о ситуации на дорогах.
Автомобильная пробка у Моста метро
Экраны находятся в самых загруженных районах города: около стадиона "Динамо" и ТЦ "Арена-Сити", на пересечении улицы Саксаганского с улицей Шота Руставели, а также на Бессарабке. Все экраны принадлежат партнерам Яндекса — компании Hitech Advertisement. В дальнейшем мониторы с данными «Яндекс.Пробки» появятся и в других районах Киева, сообщили УНИАН в пресс-службе компании.
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Каждый из экранов показывает загруженность на ближайшем участке дороги и примыкающих улицах. Благодаря сервису, водители смогут скорректировать свой маршрут.
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