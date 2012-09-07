Киеву предрекают транспортный коллапс

Если Киев не найдет правильного решения, через год-два он превратится в один сплошной затор, отмечает ТСН.

Чтобы этого не произошло, местным властям нужно построить новые дороги и уговорить автомобилистов чаще пользоваться общественным транспортом вместо частного.

Директор Института города Александр Сергиенко приводит в пример другие мегаполисы мира. Объясняет, что в них - по несколько кольцевых дорог. А в Лондоне еще и платный въезд в центр. По мнению эксперта, если что-то похоже не сделать в Киеве, то через несколько лет город ждет авто-коллапс. "Для этого надо, во-первых, организовывать движение по кольцевым дорогам, причем движение без светофоров", - объясняет он путь спасения от будущих проблем. "Второе: разгрузить центр. Это значит - вынести максимум правительственных сооружений из центра", - считает Сергиенко.

С таким "приговором" чиновники на словах якобы согласны, но не на деле... Полной кольцевой в Киеве нет даже одной, а та, что есть - тоже в пробках. Два года назад у столичной власти была идея сделать на окраинах паркинги для "перехвата" авто. Въезжая в Киев, можно было бы поставить машину и дальше на метро двигаться к центру города. Но строительство стоянки так и не началось.