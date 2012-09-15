В центре Одессы началось строительство конфликтной многоэтажки (фото)

Как передает корреспондент УНИАН, митинг протеста продолжался около часа.

Как заявил на митинге депутат горсовета Геннадий Труханов, строительство нового жилого дома в исторической части Одессы, рядом с «домом-стеной», ведется таким образом, что новострой может закрыть уникальный вид на этот архитектурный памятник.

Депутаты поддержали горожан - инициаторов сбора подписей под обращением в правоохранительные органы с требованием приостановить стройку рядом с «домом-стеной» и намерены также присоединиться к участникам митинга, который будет проводиться в субботу в Воронцовском переулке.

Между тем, к участникам акции протеста вышел застройщик - председатель наблюдательного совета «Инвестбанка» Игорь Теплиц, который заявил депутатам, что строительство жилого дома ведется на законных основаниях – имеются документы на земельный участок и согласована проектная документация. Он также заверил, что архитектурная особенность «дома-стены» нарушена не будет.

Однако участники акции протеста потребовали от застройщика изменить проект таким образом, чтобы не был нарушен уникальный панорамный вид «дома-стены».

В свою очередь, депутаты горсовета инициировали встречу с застройщиком И.Теплицем и директором СП «Домус-центр Лтд», ведущим строительные работы возле «дома с одной стеной», чтобы попытаться найти компромисс в данной ситуации.

Справка УНИАН. «Дом с одной стеной» в Воронцовском переулке, рядом с памятником Дюку де Ришелье и знаменитой Потемкинской лестницей, - одна из популярнейших достопримечательностей Одессы. При взгляде на дом под определенным углом возникает иллюзия, что у него только одна стена. Многие горожане опасаются, что новый частный дом может своим фасадом закрыть уникальную перспективу на «дом-стену».