Одним из главных итогов парламентской избирательной кампании станет сосредоточение в стенах Верховной Рады большинства будущих кандидатов в президенты. Поскольку именно схватка за пост главы государства рассматривается как кульминация политического процесса, ей будут подчинены большинство действий новоизбранных парламентариев.

По всей видимости, осенью 2012 года депутатские мандаты получат политики с разными историями относительного успеха, но каждый из них не оставил надежд на повышение в классе. Важный нюанс – все они выглядят заинтересованными в признании результатов парламентских выборов, которые позволят обеспечить плацдарм для дальнейшего развития собственных амбиций.

Лидера коммунистов Петра Симоненко можно назвать ветераном президентских кампаний, одна из которых – 1999 года – не только принесла ему второе место, но и позволила закрепиться в политической элите. Арсению Яценюку хочется провести во время президентских выборов работу над ошибками, допущенными во время предыдущей кампании, когда главный «фронтовик» растерял свою популярность во многом по собственной вине. Неизвестно, решится ли сменить портфель вице-премьера на депутатский мандат бронзовый призер-2010 Сергей Тигипко, но он публично обещал принимать в том или ином качестве участие в президентской гонке.

По всей видимости, депутатом станет и Виталий Кличко. Для него это будет первый по настоящему большой политический опыт, и старт карьеры парламентария может стать лакмусовой бумажкой относительно реалистичности президентских амбиций лидера «УДАРА». Одними спортивными успехами не обойтись, в политике считают не только точные удары, но и успешные маневры. Публично раскритикованный на днях министр экономики Петр Порошенко в политике далеко не новичок, и вряд ли откажется от попытки лично побороться за главный пост в стране. Его дремлющие до поры до времени амбиции имеют все шансы проснуться через 2 года.

Из числа потенциальных фаворитов президентской гонки без депутатского мандата гарантированно останутся только Виктор Янукович и Юлия Тимошенко. У действующего президента будет, по крайней мере, официально, мощная группа парламентской поддержки. Юлии Владимировне в этом повезло меньше – чем больше формальные соратники клянутся ей в своей верности, тем больше сомнений в их искренности. Однако полностью сбрасывать Тимошенко со счетов будущей президентской кампании не стоит – не такой она человек, чтобы сдаваться на милость победителя последней гонки пятилетки.

По понятным причинам каждый из будущих кандидатов в президенты постарается обзавестись собственной фракцией, численность которой зачастую позволяет непосредственно влиять на эффективность решений в Верховной Раде. Поэтому многие формально независимые мажоритарщики после избрания наткнутся на предложения, от которых отказываться – себе дороже. Но как показывал опыт 1998 и 2002 годов, когда парламент также был избран по смешанной системе, раздутая фракция партии власти (на тот момент – НДП) далеко не означает высокую эффективность голосования и продолжительность совместной работы.

Пост парламентского председателя с высокой вероятностью займет политик, не обладающий президентскими амбициями – после Леонида Кравчука в 1991 году ни одному парламентарию не удалось пересесть из спикерского кресла в президентское. Куда важнее будет делегировать своих представителей на роли председателей профильных комитетов – бюджетного, регламентного, правовой политики. Стремление получить по своей квоте ключевые позиции в парламентской иерархии – еще одна причина, по которой фавориты выборов будут привлекать мажоритарщиков под свои знамена густой гребенкой.

Уже сегодня аналитики прогнозируют создание пропрезидентского парламентского большинства. Верно и другое: президентской администрации необходимо менять тактику и стратегию работы с депутатским корпусом. Полагаться на «волшебную руку» Михаила Чечетова крайне недальновидно. Как только на предвыборном ландшафте начнут проявляться конкуренты Виктора Януковича, большинство будет переживать легкие кадровые землетрясения. Зато рассчитывать на фокус с очередной политической реформой не стоит: слишком острыми остаются отношения в политикуме, чтобы поверить в возможность безболезненного урезания президентских полномочий или перенос выборов гаранта Конституции в парламент.

Впрочем, для Виктора Федоровича есть и хорошая новость: сосредоточение в депутатском корпусе носителей президентских амбиций будет мешать их координации в борьбе против действующего главы государства. Банковой по силам использовать многократно апробированный принцип «Разделяй и властвуй» для противодействия своим оппонентам. Думаю, появление новой «Каневской четверки» накануне президентских выборов никого не удивит. Правда, КПД подобного альянса во время борьбы за главное кресло страны выглядит заведомо низким. Еще одна опасность, подстерегающая известных политиков – фальстарт президентской кампании. Тому, кто начнет ее раньше других, достанется повышенное внимание со стороны репрессивных и фискальных органов.

Уже сегодня можно говорить, что с началом 2013 года, после формирования руководства Верховной Рады и ее профильных комитетов, центр политической жизни будет постепенно перемещаться в парламент. Фактически мы сможем наблюдать за постепенной реабилитацией законодательного органа в глазах избирателей, которая не обойдется без популистских маневров. Конечно, если у будущих участников президентской гонки хватит стратегического мышления для выстраивания имеющей шансы на успех траектории политической борьбы.

Евгений Магда