100-летний водитель сбил 11 пешеходов

Об этом сообщает Associated Press со ссылкой на местные власти.

По предварительным данным, Престон Картер (Preston Carter) выехал на автомобиле на тротуар напротив здания школы.

Девять пострадавших - дети. Четверо из них находились в критическом состоянии на момент приезда медиков, однако позже состояние пострадавших стабилизировалось.

На данный момент виновника допрашивают в полиции. По утверждениям стражей порядка, он активно сотрудничает со следствием.