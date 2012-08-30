100-летний водитель сбил 11 пешеходов
05:58, 30 августа 2012Разное
3026
Мужчина, которому уже исполнилось сто лет, сбил 11 человек в американском городе Лос-Анджелес.
Об этом сообщает Associated Press со ссылкой на местные власти.
По предварительным данным, Престон Картер (Preston Carter) выехал на автомобиле на тротуар напротив здания школы.
Девять пострадавших - дети. Четверо из них находились в критическом состоянии на момент приезда медиков, однако позже состояние пострадавших стабилизировалось.
На данный момент виновника допрашивают в полиции. По утверждениям стражей порядка, он активно сотрудничает со следствием.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter