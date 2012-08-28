Предвыборное обещание – завалим Россию сухарями

Как бы не привык за столько лет к пустым предвыборным обещаниям претендентов на место в парламенте, но порой они превосходят все ожидания. И не популистскими лозунгами «трогают душу» не желающие менять прописку в Раде, а чистотой помыслов и искренностью. Ведь такое изрекать может только откровенно верящий в свои слова.

Особенно намедни впечатлил вице-премьер Сергей Тигипко. Во время посещения Хлебокомбината №11 в Киеве он разъяснял работникам предприятия преимущества для них Зоны свободной торговли с СНГ – экспорт пищевой продукции будет только расти, причем поставки совершенно неожиданного разряда товаров. Как выяснилось, мы завалим сухарями и сушками, к примеру, Россию.

«Зона свободной торговли со странами СНГ для Украины чрезвычайно важна, в частности для производителей хлебобулочной продукции. В первую очередь для тех, кто производит товары длительного хранения – сушки и сухари», - считает Тигипко.

Уж не знаю, насколько восторженно воспримет заявленную Тигипко перспективу Путин, а для нашего АПК нарисованное вице-премьером будущее видится «заманчивым».

Но, видимо, работницы комбината озабочены иными вопросами. Их интересовало, будет ли пересматриваться пенсионный возраст для женщин, работающих в тяжелых условиях. Ответ свел на нет розовые ожидания тружениц «горячего цеха».

«У нас выбор простой: мы замораживаем пенсии (в случае введения пенсионных льгот для отдельных категорий граждан — ред.). А сегодня я же понимаю, что такое 1400 грн средней пенсии. Это очень мало. А у нас в стране 3,7 млн пенсионеров, у которых пенсия ниже 1000 грн. И основная бедность там», - сказал министр. Причем он пояснил, что и предприятия не смогут помочь своему трудовому коллективу: «…С другой стороны, товаропроизводитель тоже может это делать совместно с профсоюзным комитетом. Но если товаропроизводитель это сделает, это дополнительная нагрузка для него, потому что он будет доплачивать пенсионеру пенсию до определенного времени», - пояснил Тигипко.

То есть, власть так обо всем позаботилась, так все расписала досконально, что исправить диво-ситуацию невозможно? Оказалось, что возможно. Но не для тех, по поводу которых расчувствовался Тигипко, а для тех, кто нужен нашим избранникам в виде кошелька-опоры. Так, министр рассказал, какие правительство готовит меры для модернизации предприятий хлебопекарной отрасли, чтобы усилить их конкурентоспособность – бизнесу, который будет ввозить новое оборудование, не производящиеся в Украине, готовят льготы. Получается, как говорится, «кто раньше жил, тот и сейчас живет». А как же прозрачный бизнес и необходимость пополнения бюджета, в том числе за счет налогообложения, как же вывод на высший уровень собственного машиностроения?.. Вот бы приобщиться к одной известной схеме – сделал заявку на ввоз ноу-хау в виде оборудования лимончика на три долларов, потом перевел эти деньги в собственный оффшор, получил преференции, а потом как Бог даст. Глядишь, об обещании помочь Родине забудут, и надолго…

Нана Черная